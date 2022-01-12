2022/01/12 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألق قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على منفذة جريمة قتل في كركوك.وذكر بيان للداخلية، انه “بعد أن نشرت وسائل الإعلام حادث اغتيال أحد المواطنين في محافظة كركوك، وبعد جمع المعلومات ومطابقة الأدلة الثبوتية المضبوطة في محل الحادث، تم أكتشاف منفذة الجريمة وضبط السلاح المستخدم في قتل المجنى عليه في محافظة صلاح الدين”.[…]

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