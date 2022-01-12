العراق يسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022/01/12 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل أكثر من 2000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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