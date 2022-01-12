جونسون أمام البرلمان لتبرير موقفه من حضور حفلات اثناء العزل

2022/01/12 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعقد مؤتمرًا صحافيًا للتطرق إلى أحدث تطورات جائحة كوفيد-19 في داونينغ ستريت في لندن في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 © تصوير مشترك/ا ف ب ادريان دينيس لندن (أ ف ب) – دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتهم بالمشاركة في حفل أقيم في حدائق داونينغ ستريت وسط تدابير […]

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