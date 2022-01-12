الرشيد يصدر توضيحاً بشأن اطلاق البطاقة الائتمانية

2022/01/12 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن اطلاق البطاقة الائتمانية.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بتوجيه من مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف، اعلن المكتب الاعلامي عن قرب اطلاق بطاقة (credit card) ".

وأضاف ان "البطاقة الائتمانية والتي ستمنح للراغبين من حاملي ماستر كارد نخيل".

وأوضح المصدر ان "المدير العام وجه ايضاً فريق عمل قسم البطاقات والقنوات والالكترونية في المصرف عقد اجتماع مع عدد من موظفي شركة نخيل حيث تم الاتفاق على خطوات والية التنفيذ"، مبيناً أن "تلك البطاقة تحمل عدة مميزات منها الاقراض بمبلغ معين وحسب الراتب وكذلك امكانية الشراء من اماكن البيع التي لديها اجهزة الصراف الالي وpos.

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