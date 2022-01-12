عصابة مختصة بالسطو المسلح بقبضة العدالة في بغداد

2022/01/12 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، الاطاحة بعصابة متخصصة بالسطو المسلح وسرقة المحال التجارية والممتلكات الخاصة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعملية نوعية استهدفت مجاميع عصابات الجريمة المنظمة التي تعبث بامن المواطن، واستناداً الى معلومات غاية بالدقة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، وبعد متابعة مستمرة […]

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