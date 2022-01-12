الأعرجي يترأس اجتماعا لوضع استراتيجية الأمن الوطني الجديدة

2022/01/12 | 16:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، الاجتماع الأول للفريق الأكاديمي الساند لإعداد استراتيجية الأمن الوطني الجديدة.

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وقالت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2022)، إنه "ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للفريق الأكاديمي الساند لإعداد استراتيجية الأمن الوطني الجديدة، بحضور ومشاركة فاعلة من رؤساءجامعات (بغداد، المستنصرية، التكنولوجية، الدفاع الوطني، البيان، الآمال)، وعدد من عمداء الكليات والأساتذة المتخصصين".

وأضاف، "ويأتي الاجتماع، لتطوير مسوّدة إستراتيجية الأمن الوطني الجديدة والعمل الجاد لتفعيل تنفيذها وتحقيق أهدافها"، مبينا "ورحب الأعرجي بمشاركة رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة المتخصصين، مؤكدا أهمية دورهم و مشاركتهم الفاعلة، لإغناء المهمة في جميع مراحلها".

ووجه الأعرجي وفق البيان، "اللجنة الدائمة لإعداد الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، بإدامة التواصل مع المشاركين في الاجتماع على اختلاف تخصصاتهم وتوسيع نطاق العمل والاستشارة والاستفادة من خبراتهم العلمية".

وختم الاجتماع بالتوصية لعقد سلسلة اجتماعات وورش عمل، لتحقيق أهداف المهمة وتفعيل شراكة الفريق الأكاديمي، وفق البيان.

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