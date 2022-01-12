الاطاحة بعصابة متخصصة بالسطو المسلح والسرقة في بغداد

2022/01/12 | 16:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، الاطاحة بعصابة متخصصة بالسطو المسلح وسرقة المحال التجارية والممتلكات الخاصة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية، انه بعملية نوعية استهدفت مجاميع عصابات الجريمة المنظمة التي تعبث بامن المواطن.واضاف البيان، انه استناداً الى معلومات غاية بالدقة وباشراف مباشر من قبل السيد مدير الاستخبارات العسكرية، وبعد متابعة مستمرة من قبل […]

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