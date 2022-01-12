مكافحة اجرام كركوك تلقي القبض على منفذ جريمة قتل

2022/01/12 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

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القى فريق العمل في قسم مكافحة اجرام كركوك برئاسة العميد قيس ناجي مدير مكافحة اجرام كركوك،القبض على منفذ جريمة اغتيال احد المواطنين في منطقة حي القادسية وضبط السلاح المستخدم في قتل المجني عليه في محافظة صلاح الدين قضاء الدور، وبعد جمع المعلومات ومطابقة الادلة الثبوتية المضبوطة في محل الحادث تم أكتشاف منفذة الجريمة وهي والدة زوجته وذلك لوجود خلافات عائلية بين الطرفين.

هذا وكان قائد شرطة محافظة كركوك والمنشأت العميد كاوه غريب عبدالرحمن،أوعز بالتحقيق في ملابسات حادث أغتيال أحد المواطنين في منطقة حي القادسية من قبل فريق العمل في قسم مكافحة اجرام كركوك برئاسة العميد قيس عامر ناجي مدير مكافحة اجرام كركوك.

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