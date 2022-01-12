الأعرجي يترأس اجتماعا لوضع استراتيجية الأمن الوطني الجديدة ويوجه بادامة التواصل مع المشاركين

2022/01/12 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للفريق الأكاديمي الساند لإعداد استراتيجية الأمن الوطني الجديدة، موجها بادامة التواصل مع المشاركين وذكر بيان للمستشارية تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “الأعرجي، ترأس اليوم، الاجتماع الأول للفريق الأكاديمي الساند لإعداد استراتيجية الأمن الوطني الجديدة، بحضور ومشاركة فاعلة من رؤساء جامعات (بغداد، المستنصرية، التكنولوجية، […]

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