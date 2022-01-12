2022/01/12 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، أنها أصدرت عشرات أوامر القبض والاستدعاء بحق مسؤولين كبار، بينهم وزير حالي، بتهم وقضايا تتعلق بالفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة العراقية تصدر أوامر قبض و"استقدام" ضد عشرات المسؤولين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة العراقية تصدر أوامر قبض و"استقدام" ضد عشرات المسؤولين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).