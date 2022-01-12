الرئيس المصري يؤكد: التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه

2022/01/12 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، إن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه: “في مصر كان ممكن يحصل كده!!، ربنا تفضل علينا كثيرا جدا إن احنا مدخلناش هذا المصير”.وقال الرئيس المصري خلال الجلسة النقاشية: “المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم”: […]

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