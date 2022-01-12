الكونغرس الامريكي يشكل تكتلا سياسيا لدعم التطبيع بضغط من اللوبي الصهيوني

2022/01/12 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية ، الاربعاء، ان العديد من اعضاء الكونغرس الامريكي سيبدأوا مؤتمرا حزبيًا من الحزبين هذا الأسبوع يهدف إلى تعزيز وتوسيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني بدعم وضغط من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة .وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمه وكالة / المعلومة /، ان “اربعة اعضاء من […]

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