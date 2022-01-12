اجتماع لوضع استراتيجية جديدة للأمن الوطني في العراق

2022/01/12 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان ترأس اليوم الاربعاء قاسم الاعرجي رئيس جهاز الامن اجتماعا لوضع استراتيجية الأمن الوطني الجديدة ووجه بادامة التواصل مع المشاركين بما ينضج المقترحات النافعة، وذلك استجابة لدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في اعادة تقييم الاجهزة الامنية في اعقاب مجزرة جبلة في بابل التي راح ضحيتها عشرون طفلا وامرأة في استغلال مباشر لامكانات الدولة […]

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