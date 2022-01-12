2022/01/12 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة وزير التخطيط يصادق على تثبيت الحدود الادارية لاقضية محافظة النجف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يصادق على تثبيت الحدود الادارية لاقضية محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يصادق على تثبيت الحدود الادارية لاقضية محافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).