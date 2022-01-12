الفصل الحادى عشر : النساء ضمن مصطلحات :( قرن / قرية / مدينة ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الحادى عشر : النساء ضمن مصطلحات ( قرن / قرية / مدينة ) مقدمة 1 ـ ( قرية / قرى ) تعنى الدولة أو المجتمع فى المكان .



( قرن / قرون ) تعنى الدولة أو المجتمع فى الزمان .



2 ـ كلاهما يتضمن الرجال والنساء معا .



3 ـ يأتى المصطلحان فى سياق واحد كقوله جل وعلا : 3 / 1 : ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْل ......





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