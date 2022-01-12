شاهد بالفيديو.. عبد الجواد : تكنولوجيا اسرائيل للطائرات المسيرة مفيدة و لكن !

2022/01/12 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z-98hK_3s04

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