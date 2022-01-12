موجة باردة تغطي أجواء العراق.. تحت الصفر في بعض المناطق

2022/01/12 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة بدءاً من الأسبوع المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (12 كانون الثاني 2022)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، وتزداد منتصف الأسبوع لتستمر عدة أيام".

وأضاف، "وستنخفض من خلال ذلك، الحرارة، وربما تسجل بين 8 إلى 10 درجات نهاراً، و3 تحت الصفر في مناطق عديدة من شمال البلاد، والمنطقة الغربية وبادية الجنوب، بينما تصل الصغرى في المنطقة الوسطى بين درجة مئوية واحدة إلى 3 درجات، أما مناطق الجنوب من 3 إلى 5 درجات، لذلك يرجى الاهتمام جيداً بالأطفال وكبار السن ويحتاج الأمر للمزيد من التدفئة".

الخارطة المرفقة توضح المناطق التي ستسجل درجة حرارة أقل من الصفر المئوي:

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