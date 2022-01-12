الإمارات وتركيا الفاعلان الجديدان في الملف العراقي!!

2022/01/12 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد العيسى || قلناها اكثر من مرة ان هناك تدخلااماراتيا وتركيا في الملف العراقي ،بدأ من الدعم اللامحدود الذي قدمته الإمارات لتحريك الشارع العراقي عام ٢٠١٩ ومن ثم توفير السيولة المالية الهائلة لقادة التظاهر من اجل تصعيد الأوضاع واحداث انقلاب سياسي أدى إلى إسقاط حكومة الدكتور عادل عبدالمهدي ،ومرورا بالتزوير السيبراني الذي أدى […]

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