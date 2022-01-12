برفقة الملك سلمان.. وزير الطاقة السعودي يروي قصة زيارة إلى تونس

2022/01/12 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود قصة زيارته إلى تونس مع العاهل السعودي الحالي عندما كان عمره 13 عاما

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