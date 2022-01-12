أزمة النفط الأبيض تتفاقم في الإقليم بالتزامن مع موجات البرد

2022/01/12 | 17:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..تفاقمت أزمة النفط الأبيض في مدن اقليم كردستان، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة لأدني المستويات .وقال عضو مجلس محافظة السليمانية ريكوت زكي لوكالة /المعلومة/ إن “التقصير تتحمله وزارة الثروات الطبيعية وحكومة الإقليم بشكل عام، والتي لم تؤمن احتياجات المواطنين”.وأضاف أنه “كان يفترض التحضير لموسم الشتاء مبكرا، ولدينا الآن الآلاف من العوائل لم […]

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