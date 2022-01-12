نائب يتوقع صدور “أمر ولائي” بشأن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان

2022/01/12 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، صدور “أمر ولائي” بشأن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.وقال خشان، لوكالة “ايرث نيوز”، “قدمت طعناً الى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب ومخرجاتها وما افضت إليه من نتائج”.وأضاف اننا “نتوقع صدور أمر ولائي من المحكمة اليوم او غداً، وحال […]

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