2022/01/12 | 17:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنها تحمل عدة مميزات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، عن قرب إطلاق بطاقة (credit card) البطاقة الائتمانية والتي ستمنح للراغبين من حاملي ماستر كارد( نخيل).

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "المدير العام وجه فريق عمل قسم البطاقات والقنوات والالكترونية في المصرف عقد اجتماع مع عدد من موظفي شركة نخيل حيث تم الاتفاق على خطوات وآلية التنفيذ".

وأضاف أن "تلك البطاقة تحمل عدة مميزات منها الاقراض بمبلغ معين وحسب الراتب وكذلك إمكانية الشراء من أماكن البيع التي لديها أجهزة الصراف الآلي و(pos)".

اقرأ/ي أيضًا:

مستشار الكاظمي يحدد مستوى رصيد البنك المركزي

الرافدين يقدم إحصائية بالقروض التي منحها خلال تشرين الثاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن قرب إطلاق البطاقة الائتمانية لحاملي "ماستر كارد") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن قرب إطلاق البطاقة الائتمانية لحاملي "ماستر كارد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).