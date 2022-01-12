العراق يسجل “قفزة مقلقة” بعدد الاصابات بفيروس كورونا

2022/01/12 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “سجلت 2037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 281 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 68465”.

وسجل العراق أمس 1610 إصابات بكورونا و8 حالات وفاة.

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