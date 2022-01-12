الموارد المائية : لا مشاريع لمواجهة الازمة واملنا بتساقط الأمطار

2022/01/12 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بينت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، أن هناك مشروعا واحدا لحل أزمة المياه التي يتعرض لها العراق وهو سد مكحول الواقع على نهر دجلة موضحاً أن الوزارة تأمل أن تكون الأيام المقبلة ممطرة.أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عون ذياب في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مشروع الوزارة هو سد مكحول الواقع […]

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