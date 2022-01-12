امرأة تقتل زوج ابنتها في كركوك

2022/01/12 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال امرأة قتلت زوج ابنتها في محافظة كركوك.

وقالت الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن نشرت وسائل الإعلام حادث أغتيال أحد المواطنين في محافظة كركوك، وبعد جمع المعلومات ومطابقة الأدلة الثبوتية المضبوطة في محل الحادث، تم أكتشاف منفذة الجريمة وضبط السلاح المستخدم في قتل المجنى عليه في محافظة صلاح الدين".

وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض على الجاني وهي والدة زوجته في محافظة كركوك؛ لوجود خلافات عائلية بين الطرفين".

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