2022/01/12 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حكومة كردستان تقرر تعزيز التنسيق مع الحكومة الاتحادية في 4 مجالات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:12

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