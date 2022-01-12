وزير التخطيط يصادق على تثبيت الحدود الإدارية لأقضية النجف الأشرف

2022/01/12 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صادق وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، على تثبيت الحدود الإدارية لأقضية محافظة النجف الأشرف.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان أن “وزير التخطيط، خالد بتال النجم، صادق على تثبيت الحدود الادارية لاقضية محافظة النجف الاشرف، التي تشمل اقضية النجف والكوفة والمناذرة”.وقال الوزير خلال توقيعه وثيقة تثبيت الحدود الادارية للاقضية المذكورة، بحسب […]

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