2022/01/12 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء ..حذرت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، من استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، الأيام المقبلة.وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لوكالة /المعلومة/ إن “كربلاء بدأت بتسجيل أعداد مضاعفة بإصابات فيروس كورونا، ولم نعرف لغاية الان ما اذا كانت الإصابات بمتحور أوميكرون أو غيرها”.وأضاف، أن “الاصابات وعلى الرغم من تصاعدها بشكل لافت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اصابات كورونا في كربلاء والصحة عاجزة عن كشف “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اصابات كورونا في كربلاء والصحة عاجزة عن كشف “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).