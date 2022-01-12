الكاظمي يجتمع بقادة الأجهزة الأمنية في محافظة النجف

2022/01/12 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

عقد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعا بقادة الأجهزة الأمنية في محافظة النجف.

وذكر بيان مقتضب لمكتب الكاظمي ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في النجف.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا بالمحافظ وعدد من الوزراء في مبنى المحافظة.

ووصل الكاظمي، في وقت سابق اليوم، الى محافظة النجف.

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