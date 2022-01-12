بقيمة 900 مليون دينار.. النزاهة تضبط مخالفات في عقـد ببلديـة الموصل

2022/01/12 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن ضبط مُخالفاتٍ في مشروعٍ تصلُ قيمته إلى قرابة (900) مليون دينارٍ في مُحافظة نينوى، إضافة إلى ضبط مسؤولٍ ومُوظَّفين في إحدى الدوائر؛ لاتفاقهم مع المُعقّبين لإنجاز مُعاملات المُواطنين ومُخالفات في مُديريَّة الزراعة في المُحافظة.واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنَّ […]

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النزاهة تضبط مخالفات في عقـد ببلديـة الموصل أولاً على ايرث نيوز.

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