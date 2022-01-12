مسألة ذات أهمية إستثنائية - فؤاد النمري

2022/01/12 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري بعد أن كنت قاطعت الكتابة في الحوار المتمدن بسبب هبوط مستواه الفكري الفاضح، ترتب عليّ أن أسوق دالة قاطعة أخرى تدل على الخواء الفكري الذي يتجلّى في كتابات جميع كناب الحوار المتمدن دون استثناء وأولهم أدعياء الشيوعية الأفّاقون حيث كلّ ما يكتبون في السياسة وبكافة توجهاتها إنما هو هذر مذر .نسأل هؤلاء الكتبة عن جنس النظام الدولي الماثل اليوم فيلوذون بالصمت أو بالتأتأة في حالة الإجتراء على الحقائق ......





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