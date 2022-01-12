إيران: نبحث في فيينا التوقيع على اتفاق مؤقت

2022/01/12 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زاده أن دول مجموعة 4+1 اقترحت اتفاقاً مؤقتاً خلال محادثات فيينا.

وقال ان هذا قد يمهد للتوصل لاتفاق دائم حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً أن طهران لم تمانع إلا أنها لم توافق أيضا بعد.

وأوضح أن هذا المقترح قيد الدراسة، مؤكداً أن أولوية بلاده هي التوصل إلى اتفاق دائم.

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