2022/01/12 | 17:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qQxPORjt-OY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. زيادة الإقبال على استهلاك الكهرباء مع حلول فصل الشتاء يقلل من ساعات التجهيز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. زيادة الإقبال على استهلاك الكهرباء مع حلول فصل الشتاء يقلل من ساعات التجهيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).