وزير التخطيط يوافق على التقسيم الإداري لمحافظة النجف

2022/01/12 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الأربعاء، الانتهاء من تثبيت الحدود الإدارية لأقضية محافظة النجف.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الثاني 2022)، إن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، صادق على تثبيت الحدود الادارية لاقضية محافظة النجف الاشرف، التي تشمل اقضية النجف والكوفة والمناذرة".

وأضاف البيان أن "دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، بذلت جهودا كبيرة ومتابعة حثيثة، بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة النجف الاشرف، وإدارات الاقضية المعنية من اجل استكمال هذه الخرائط وبالتالي تثبيت الحدود الادارية لكل قضاء بصورة رسمية".

وأوضح أن "هذا الموضوع، يكتسب اهمية كبيرة لما لذلك من اثر في تقديم الخدمات وتحديد المسؤليات البلدية، وفك التداخل في المهام، وسينعكس ذلك على مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن، من حيث توزيع الاراضي والتسجيل العقاري وخدمات الماء والكهرباء، وغيرها".

وأشار إلى أن "وزارة التخطيط ستقوم بمثل هذه الاجراءات في محافظات اخرى، لمعالجة اشكالات الوحدات الادارية فيها من خلال المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات"، مؤكدا أن "العراق بزياداته السكانية الكبيرة والتنمية المكانية المتسارعة، أصبح بحاجة الى استحداث ورفع المستوى الاداري للقرى والنواحي، بما يخدم الواقع التنموي والخدمي لكل منطقة من مناطق العراق".

من جانبه أوضح مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط محمد محسن السيد، أن "الوزارة أعدت تقريرا مفصلا يتضمن حلا تخطيطيا ينظم العمل ويحقق التنمية المكانية المتوازنة في اقضية محافظة النجف الاشرف"، مبينا أن "قضاء النجف يضم (5) نواح، ويتكون قضاء الكوفة من (3) نواح، فيما يتكون قضاء المناذرة من ناحيتين اثنتين".

وأكد الوزير أن "اعادة تنظيم وترسيم التصاميم الاساسية للاقضية الثلاثة، تم بما يتوافق مع الحدود الادارية لكل قضاء وعدم الامتداد خارجها".

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