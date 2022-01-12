احباط محاولة ايرانية لتجنيد 4 اسرائيليات لمهام التجسس

2022/01/12 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس.وذكرت وسائل اعلام، إنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهم بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل.ونسبت لوائح الاتهام إلى بعضهن تصوير سفارات إسرائيل، ومراقبة مسؤولين […]

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