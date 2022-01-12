العثور على ثقب أسود “وحش” في مجرة قزمة!

2022/01/12 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعد الثقب الأسود “الهائل” المكتشف حديثا “من بين أصغر” الثقوب من نوعه، ولكن يمكنه الإجابة عن بعض الأسئلة الكبيرة.واكتشف علماء الفلك ثقبا أسود “فائق الكتلة” يحتوي على حوالي 200000 ضعف كتلة الشمس.وهذا “الوحش” المدفون في غبار وغاز مجرة قزمة يمكن أن يضيف إلى المعرفة حول حجم وأصل الثقوب السوداء.ويمثل هذا […]

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