النموذج الصيني بين الاستدعاء والتلقي

2022/01/12 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما أن الصين لا تروّج لنموذجها.غير أن هذا النموذج هو اليوم عرضة للاستدعاء من جانب أكثر من طرف، في المحيط العربي كما في غيره، وتلقّيه يأتي محكوماً لا باعتباراته الموضوعية، بل بالحاجات الذاتية للأطراف التي تستدعيه، في ظل غياب الدفاع الغربي المطلوب عن النظام السياسي القائم على سيادة المواطن.

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