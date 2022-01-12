الكاظمي يدعو للإسراع في تحديد معالم البلدية القديمة في النجف والاهتمام باثارها

2022/01/12 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على زيادة حصة محافظة النجف الأشرف من الوقود.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أهمّ ما تحدّث به الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف في بيان: “نؤكد على الإسراع في تحديد معالم البلدية القديمة في النجف الأشرف، ويجب الاهتمام بالمناطق الأثرية الأخرى في المحافظة؛ كونها جزءاً من هوية النجف التأريخية، فهي مدينة العلم والعلماء والمراجع الكرام”.

وأضاف: “وجهنا بالمباشرة في وضع آلية مناسبة للتجديد الحضري لمحافظة النجف الأشرف والمدينة القديمة، الذي توقف تنفيذه منذ عام 2010، والإسراع باختيار شركة استشارية عالمية لتدقيق البيانات والدراسات، وتقديم التوصيات بشأنها، على أن يقوم البنك المركزي بتوفير المبالغ المخصصة للتنفيذ، وتشكيل لجنة تتألف من وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المستشارين؛ لوضع آلية للتنفيذ”.

وشدد على “وجوب الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التطوير العمراني، إذ صُرفت المليارات ولم يتحقق ما يطمح له المواطنون، وعلى الجميع أن يتعلموا كيفية تقديم افضل خدمة للمواطن”.

وأشار إلى أنه “سيتم عرض أهمّ الموضوعات التي تخصّ محافظة النجف الأشرف في جلسة مجلس الوزراء القادمة، واتخاذ القرارات بشأنها”، مؤكدا موافقته على زيادة حصة محافظة النجف الأشرف من الوقود”.

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