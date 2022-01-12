مدرب ليفربول يعلق على مواجهة ارسنال

2022/01/12 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تعافي ترينت ألكسندر أرنولد من فيروس كورونا، ومشاركته في التدريبات قبل مواجهة آرسنال.وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “آرلنولد وآليسون تدربا أمس بشكل طبيعي، ولم يتدرب تياجو، بينما جميع اللاعبين الذين لم يصابوا أو ينضموا إلى منتخباتهم في إفريقيا”.وأضاف: “هارفي إليوت يقترب […]

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