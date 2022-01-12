التجارة تصدر قراراً خاصاً بموظفي العقود

2022/01/12 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاربعاء، عن تثبيت (891) من موظفي العقود على الملاك الدئم ممن لديهم خدمة خمس سنوات فأكثر ومن العاملين في الشركات العامة التابعة للوزارة.وقالت الوزارة في بيان لها ان "القرار جاء استنادا لما ورد باحكام المادة ( 61 / ب ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (23) لسنة 2021 وبعد استحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء باستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت شريحة العقود والتي شملت عناوين وظيفية مختلفة وحسب التحصيل الدراسي والتخصصات".

أضافت انه "بجهود حثيثة ومتواصلة من وزير التجارة وبعد سلسلة من المخاطبات التي اجرتها الدائرة الادارية والمالية في الوزارة تم استحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لاستحداث الدرجات وتثبيت العقود الى الملاك الدائم الذي مر عليهم خمس سنوات واكثر ، وذلك بعد صدور قرار مجلس المرقم 177 لسنة 2021، المتضمن، قيام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات الملائمة مع وزارة المالية لاستكمال ما هو مطلوب".

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