الكاظمي يوجه بالمباشرة في وضع آلية مناسبة للتجديد الحضري للنجف

2022/01/12 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نؤكد على الإسراع في تحديد معالم البلدية القديمة في النجف الأشرف.

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