أمانة بغداد تستدار نحو مواد البناء: المواصفات أو الإزالة

2022/01/12 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت أمانة بغداد، الأربعاء، من استعمال المواد المخالفة في البناء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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وأكدت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الثاني 2022)، أنها ستقوم "باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين الذين يقومون باستعمال المواد الممنوعة ضمن ضوابط وتوجيهات امانة بغداد والدفاع المدني وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة في اعمال البناء والتشييد ومنها مادة (السندويج بنل)".

وأوضحت، "بانها غير آمنة وسريعة الاشتعال.



وتعرض المدينة وارواح المواطنين للخطر".

وبحسب البيان، فقد قامت أمانة بغداد "بانذار عدد من المخالفين وأزالت مجموعة من المخالفات بإستعمال هذه المواد ومستمرة بتنفيذ حملتها لازالة جميع المخالفات والمشوهات والتجاوزات"، مؤكدة بانها "اكدت لعدة مرات بان استعمالها مخالف للقانون ويعرض مستعمليها للمسائلة القانونية والازالة الفورية مع تحميل المخالفين كلفة الازالة والاضرار حسب القوانين البلدية النافذة في حال عدم ازالتها بشكل طوعي".

واشار البيان الى ان "امانة بغداد تحذر جميع اصحاب المحال والمذاخر والمخازن والابنية التجارية والدور السكنية من استعمال هذه المواد الخطرة كونها سريعة الاشتعال وغير آمنة وتسبب أضرار بالغة الى جانب تشويه مظهر العاصمة الحضري".

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