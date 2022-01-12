بسبب شح المقاتلين..”اسرائيل” تدرب الدلافين لاغتيال الفلسطينيين

2022/01/12 | 18:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اعلنت حركة حماس انها القت القبض على دولفين قبالة سواحل غزة تم تدريبه من قبل الموساد الصهيوني على التجسس ومزود بسلاح لتنفيذ عمليات اغتيال ضد مقاتليها.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ إن “جهاز التجسس الصهيوني (الموساد) درب “الدلافين القاتلة” لمهاجمة المقاتلين وهي مجهزة بأسلحة قادرة على […]

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