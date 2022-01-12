الصحة تعلق على “القفزة الكبيرة” باصابات كورونا في العراق

2022/01/12 | 18:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، على القفزة الكبيرة بإصابات فيروس كورونا في الموقف اليومي بعموم العراق.وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة ربى فلاح، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “القفزة الكبيرة بإصابات فيروس كورونا في الموقف اليومي بعموم العراق، يعني ان البلاد على ابواب الموجه الرابعة وهذا الارتفاع دليل على عدم وجود التزام من […]

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