مصدر يكشف تفاصيل حادثة قتل شخص لوالده ونسيبه في بغداد

2022/01/12 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الحادث عبارة عن مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ( مسدس) الحصيلة

اصابة الابن بحالة خطرة مصاب باطلاقة في منطقة البطن عمله منتسب في الجيش العراقي وحاليا تحت الرقابة الامنية

وفاة الاب اطلاقتين بمنطقة البطن

وفاة النسيب اطلاقتين بالبطن واطلاقة بالقدم اليسرى عمله مفوض في الداخلية فرقة التدخل السريع

الحادث ضمن حي المعلمين في منطقة الامين

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