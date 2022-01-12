وزير النفط يتجاوز صلاحياته ويقيد الموظفين خارج اوقات الدوام الرسمي (وثيقة)

2022/01/12 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجه وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، بمنع أي نشاط لأي موظف خارج الدوام الرسمي.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من قسم الموارد البشرية في وزارة النفط تشير الى أن "وزير النفط وجه بمنع أي نشاط لأي موظف خارج الدوام الرسمي".

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