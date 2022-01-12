الاتحاد يصدر عدة قرارات بشأن دوري الشباب الممتاز

2022/01/12 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يسمح لأي لاعبٍ باللعب ما لم يجلب كتابَ تأييدٍ من المدرسة.

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