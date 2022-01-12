التجارة تصدر قراراً بشأن موظفي العقود

2022/01/12 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاربعاء، عن تثبيت (891) من موظفي العقود على الملاك الدئم ممن لديهم خدمة خمس سنوات فأكثر ومن العاملين في الشركات العامة التابعة للوزارة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القرار جاء استنادا لما ورد باحكام المادة ( 61 / ب ) من …

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