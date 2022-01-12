ذي قار.. علوة التضحية تشعل نزاعا.. اغراءات وتهديدات

2022/01/12 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال قائممقام الناصرية منير البكاء، الأربعاء، إن تهديدات بالتصفية وصلته، إثر رفضه تحويل علوة الخضار في منطقة "التضحية" من مساطحة إلى فرصة استثمارية.

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وأضاف البكاء في توضيح تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الثاني 2022)، أنه قرر اطلاع الرأي العام على ما وصفها بـ "الأساليب الرخيصة" التي يتعرض لها، مبيناً أنه قبل مدة قام بإيقاف فرصة استثمار لعلوة الفواكه التي تدر أرباحاً تقدر باكثر من 3 مليارات دينار.

وأوضح أن بعض الجهات حاولت بيع وشراء المعاملات الخاصة بالعلوة، واغرائي بالأموال، لكن بعد ان فشلوا قاموا بترهيبي، مشيراً إلى أن محاولاتهم جميعها فشلت ما اضطروا إلى تحويل العلوة للاستثمار عبر دائرة البلدية.

وتابع البكاء، أنه وبعد علمه بالأمر وجه كتاباً إلى الاستثمار والبلدية، حملهما فيه المسؤولية التامة، لافتاً إلى أن الجهات التي قامت بتهديده وعائلته من خلال قدومهم الى المنزل سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وحمل قائمقام الناصرية، تلك الجهات مسؤولية أي أمر يقع عليه أو على عائلته.

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