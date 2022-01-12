علاج على شكل بخاخ أنف ضد كورونا

2022/01/12 | 18:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يطوّر علماء في جامعة هلسنكي بفنلندا، علاجا على شكل بخاخ أنف، للحماية من فيروس كوفيد-19.وأظهر العلاج في الاختبارات الأولية التي أجريت عليه، قدرة على منع الإصابة بفيروس كورونا لمدة تصل إلى 8 ساعات، علما أن البخاخ لم يجرّب على البشر بعد.وسيخصص البخاخ الذي يحتوي رذاذا لمن يعاني من ضعف في المناعة، […]

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